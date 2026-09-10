Journée des métiers, Musée des Tres Cantous, Cahuzac-sur-Vère

Informations pratiques

Journée des métiers 19 et 20 septembre Musée des Tres Cantous Tarn

Démonstrations gratuites. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Au cœur du musée des Tres Cantous, les Journées des métiers invitent petits et grands à découvrir les savoir-faire traditionnels qui ont façonné nos campagnes.

Tout au long du week-end, des artisans passionnés feront revivre les gestes d’autrefois, témoins de la vie quotidienne, de la patience, de l’ingéniosité et de la beauté du travail manuel. Les collections du musée seront également accessibles à tarif préférentiel.

Dans la cour, vous pourrez rencontrer une lavandière battant le linge comme autrefois, un forgeron travaillant le feu et le métal, une fileuse transformant la laine brute en fil délicat, ainsi qu’un sculpteur révélant, dans chaque morceau de bois, une forme et une histoire.

Ces démonstrations permettent de mieux comprendre la manière dont nos ancêtres vivaient, travaillaient et transmettaient leurs savoirs. Elles rappellent aussi combien ces métiers, aujourd’hui devenus rares, participent à la préservation de la mémoire de nos territoires.

Plus qu’un simple rendez-vous de découverte, les Journées des métiers sont une invitation à la transmission et au partage. Le musée des Tres Cantous s’engage ainsi à faire vivre ces gestes, à les rendre visibles et à les transmettre aux générations futures.

Un rendez-vous convivial et authentique pour apprendre, admirer, échanger et célébrer la richesse de nos traditions.

Musée des Tres Cantous 85 Rte des Très Cantous, 81600 Broze Cahuzac-sur-Vère 81140 Tarn Occitanie 0581024489 https://www.museedestrescantous.com https://www.instagram.com/museedestrescantous/ Nous sommes un musée d’histoire comprenant deux collections permanentes. La première retrace le génie des viticulteurs et tout ce qui a trait à la vigne et au vin, de la plantation à la vendange, en passant par les arts de la table et la mise en bouteille ; et la deuxième collection montre la vie quotidienne autour des années 1900, avec ses métiers traditionnels, son école et le mode de vie dans nos campagnes. Parking voiture et autocar, accès possible pour les personnes en situation de handicap

Au cœur du Musée des Tres Cantous, les Journées des Métiers invitent petits et grands à plonger dans l’univers des savoir‑faire traditionnels qui ont façonné nos campagnes. Pendant tout le week‑end, …

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