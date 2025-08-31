Journée des motards au Mont Sainte-Odile Ottrott

A partir de 10h messe sur la terrasse arrière et animation musicale, bénédiction des motos sur le parking P1 à 11h. Buvette et petite restauration en vente à emporter. Possibilité d’apporter votre pique-nique.

Au programme de cette journée dédiée aux motards

– à partir de 10h messe sur la terrasse arrière et animation musicale par le groupe de Pop-Louange Cana

– à 11h bénédiction des motos sur le parking P1, réservé aux motos

Buvette et petite restauration en vente à emporter. Réservation au restaurant au 03 88 95 80 53.

Possibilité d’apporter votre pique-nique.

Pour plus de renseignements, merci de contacter Mr le Curé Joseph Lachmann au 06 16 35 11 25 .

Sanctuaire du Mont Sainte-Odile Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 6 16 35 11 25 info@mont-sainte-odile.com

English :

From 10am: mass on the rear terrace with musical entertainment, blessing of motorcycles in the P1 parking lot at 11am. Refreshment bar and takeaway food. Bring your own picnic.

German :

Ab 10 Uhr: Gottesdienst auf der hinteren Terrasse und musikalische Unterhaltung, um 11 Uhr Segnung der Motorräder auf dem Parkplatz P1. Erfrischungsstände und kleine Speisen zum Mitnehmen. Möglichkeit, Ihr Picknick mitzubringen.

Italiano :

Dalle ore 10: messa sulla terrazza posteriore con intrattenimento musicale, benedizione delle moto nel parcheggio P1 alle ore 11. Bar e cibo da asporto. Portate il vostro picnic.

Espanol :

A partir de las 10h: misa en la terraza trasera con animación musical, bendición de motos en el aparcamiento P1 a las 11h. Bar y comida para llevar. Traiga su propio picnic.

