Journée des moulins L’Hôpital-Saint-Blaise
Journée des moulins L’Hôpital-Saint-Blaise samedi 16 mai 2026.
L’Hôpital-Saint-Blaise
Journée des moulins
Moulin L’Hôpital-Saint-Blaise Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 17:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
La journée des moulins en fête est un événement annuel qui se déroule au niveau national pour la deuxième fois cette année. À cette occasion le moulin de l’Hôpital Saint-Blaise ouvrira ses portes au public.
L’objectif principal est de sensibiliser le public à l’importance historique, culturelle et environnementale des moulins. C’est également une occasion de mettre en lumière les efforts de préservation et de restauration de ces structures. Les visiteurs pourront assister à des visites guidées et à une démonstration de la mise en fonctionnement du moulin. Rendez-vous à l’église. .
Moulin L’Hôpital-Saint-Blaise 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 07 21
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English : Journée des moulins
L’événement Journée des moulins L’Hôpital-Saint-Blaise a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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