Journée des moulins Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset
Journée des moulins Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset dimanche 17 mai 2026.
Saint-Martial-d’Artenset
Journée des moulins
Moulin du Duellas Les Duellas Saint-Martial-d’Artenset Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 11:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Journée des moulins au moulin du Duellas -Visites théâtralisées du moulin à 11h et 14h30 par la Compagnie Bois et Charbon, entrée au chapeau 06 70 37 63 46 .
Moulin du Duellas Les Duellas Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 63 46 ducoteduduellas@gmail.com
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English : Journée des moulins
L’événement Journée des moulins Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-04-28 par Vallée de l’Isle en Périgord