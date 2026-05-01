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Journée des moulins Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset

Journée des moulins Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset

Journée des moulins Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Moulin du Duellas

Adresse : Les Duellas

Ville : 24700 Saint-Martial-d'Artenset

Département : Dordogne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Saint-Martial-d’Artenset

Journée des moulins

Moulin du Duellas Les Duellas Saint-Martial-d’Artenset Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 11:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Journée des moulins au moulin du Duellas -Visites théâtralisées du moulin à 11h et 14h30 par la Compagnie Bois et Charbon, entrée au chapeau 06 70 37 63 46   .

Moulin du Duellas Les Duellas Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 63 46  ducoteduduellas@gmail.com

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English : Journée des moulins

L’événement Journée des moulins Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-04-28 par Vallée de l’Isle en Périgord

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