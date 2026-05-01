Journée des moulins Moulin du Duellas Saint-Martial-d’Artenset

Saint-Martial-d’Artenset

Journée des moulins

Moulin du Duellas Les Duellas Saint-Martial-d’Artenset Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 11:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Journée des moulins au moulin du Duellas -Visites théâtralisées du moulin à 11h et 14h30 par la Compagnie Bois et Charbon, entrée au chapeau 06 70 37 63 46 .

Moulin du Duellas Les Duellas Saint-Martial-d’Artenset 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 37 63 46 ducoteduduellas@gmail.com

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English : Journée des moulins

L’événement Journée des moulins Saint-Martial-d’Artenset a été mis à jour le 2026-04-28 par Vallée de l’Isle en Périgord