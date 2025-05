JOURNÉE DES MOULINS – Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne, 18 mai 2025 11:00, Vigneux-de-Bretagne.

Loire-Atlantique

JOURNÉE DES MOULINS Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Début : 2025-05-18 11:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

2025-05-18

Le site du Moulin Neuf vous permettra de replonger au temps des meuniers

l’écomusée du Moulin Neuf sera le théâtre de la traditionnelle Journée des Moulins, respectivement, une initiative de la FDMF, la Fédération des Moulins de France et la FFAM, Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins. .

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne

Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 57 14 51 ecomuseeruralvigneuxdebretagne@gmail.com

The Moulin Neuf site takes you back to the time of the millers

Auf der Website der Moulin Neuf können Sie sich in die Zeit der Müller zurückversetzen lassen

Il sito del Moulin Neuf vi riporta all’epoca dei mugnai

El sitio del Moulin Neuf le transporta a la época de los molineros

