Journée des nouvelles mobilités Brive-la-Gaillarde

Journée des nouvelles mobilités Brive-la-Gaillarde samedi 4 octobre 2025.

Journée des nouvelles mobilités

Quai Tourny Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

MOOV’e l’expo mobilités vous invite à à découvrir les mobilités de demain! Voitures hybrides et électriques, vélos ou trottinettes, choisissez celui qui convient le plus à votre façon de vous déplacer .

De 10h à 18h.

Entrée libre et gratuite. .

Quai Tourny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : Journée des nouvelles mobilités

German : Journée des nouvelles mobilités

Italiano :

Espanol : Journée des nouvelles mobilités

L’événement Journée des nouvelles mobilités Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-09-23 par Brive Tourisme