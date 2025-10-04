Journée des nouvelles mobilités Brive-la-Gaillarde
Quai Tourny Brive-la-Gaillarde Corrèze
MOOV’e l’expo mobilités vous invite à à découvrir les mobilités de demain! Voitures hybrides et électriques, vélos ou trottinettes, choisissez celui qui convient le plus à votre façon de vous déplacer .
De 10h à 18h.
Entrée libre et gratuite. .
Quai Tourny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
