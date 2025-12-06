Journée des oiseaux observation des oiseaux dans le refuge de la forêt de Guédelon. Forêt de Guédelon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Journée des oiseaux observation des oiseaux dans le refuge de la forêt de Guédelon. Forêt de Guédelon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe mercredi 8 avril 2026.
Journée des oiseaux observation des oiseaux dans le refuge de la forêt de Guédelon.
Forêt de Guédelon D 955 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 11:30:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-06-06
Dans la forêt de Guédelon, deux visites guidées gratuites vous sont proposées avec les animateurs LPO de Guédelon, pour se rendre à la rencontre de ses oiseaux. .
Forêt de Guédelon D 955 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 66 66 guedelon@guedelon.fr
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English : Journée des oiseaux observation des oiseaux dans le refuge de la forêt de Guédelon.
L’événement Journée des oiseaux observation des oiseaux dans le refuge de la forêt de Guédelon. Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-03-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)