Journée des oiseaux observation des oiseaux dans le refuge de la forêt de Guédelon. Forêt de Guédelon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Journée des oiseaux observation des oiseaux dans le refuge de la forêt de Guédelon. Forêt de Guédelon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe mercredi 8 avril 2026.

Journée des oiseaux observation des oiseaux dans le refuge de la forêt de Guédelon.

Forêt de Guédelon D 955 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 11:30:00
fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :
2026-04-08 2026-06-06

Dans la forêt de Guédelon, deux visites guidées gratuites vous sont proposées avec les animateurs LPO de Guédelon, pour se rendre à la rencontre de ses oiseaux.   .

Forêt de Guédelon D 955 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 66 66  guedelon@guedelon.fr

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L’événement Journée des oiseaux observation des oiseaux dans le refuge de la forêt de Guédelon. Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-03-20 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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