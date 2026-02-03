Journée des Orchestres place de la gare Royan
Journée des Orchestres place de la gare Royan samedi 28 mars 2026.
Journée des Orchestres
place de la gare Cinéma Lido et gymnase Landry Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 21:15:00
Date(s) :
2026-03-28
Pour sa 3ème édition, le conservatoire de musique vous invite à une grande journée musicale réunissant les orchestres des conservatoires du département, ainsi que des ensembles professionnels.
place de la gare Cinéma Lido et gymnase Landry Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr
For its 3rd edition, the Conservatoire de Musique invites you to a great musical day featuring orchestras from the department’s conservatories, as well as professional ensembles.
L’événement Journée des Orchestres Royan a été mis à jour le 2026-02-03 par Mairie de Royan