Journée des Orchestres place de la gare Royan

Journée des Orchestres

place de la gare Cinéma Lido et gymnase Landry Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 21:15:00

Date(s) :

2026-03-28

Pour sa 3ème édition, le conservatoire de musique vous invite à une grande journée musicale réunissant les orchestres des conservatoires du département, ainsi que des ensembles professionnels.

.

place de la gare Cinéma Lido et gymnase Landry Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 51 00 conservatoire.musique@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For its 3rd edition, the Conservatoire de Musique invites you to a great musical day featuring orchestras from the department’s conservatories, as well as professional ensembles.

L’événement Journée des Orchestres Royan a été mis à jour le 2026-02-03 par Mairie de Royan