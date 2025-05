JOURNEE DES PEINTRES DANS LA CITE – Lassay-les-Châteaux, 1 juin 2025 08:00, Lassay-les-Châteaux.

dimanche 1er juin, une occasion privilégiée de (re)découvrir la belle cité de Lassay-les-Châteaux, que ce soit en venant y poser un chevalet ou en déambulant parmi les peintres qui s’apprêtent à investir les ruelles et les jardins.

Amateurs, confirmés, en famille, seuls ou entre amis, adeptes de l’acrylique, de l’aquarelle ou autre, ils viennent peindre Lassay ! .

English :

sunday June 1st, a unique opportunity to (re)discover the beautiful town of Lassay-les-Châteaux, whether by setting up an easel or wandering among the painters preparing to take over the streets and gardens.

German :

sonntag, den 1. Juni, eine besondere Gelegenheit, die schöne Stadt Lassay-les-Châteaux (wieder) zu entdecken, sei es, indem Sie hier eine Staffelei aufstellen oder zwischen den Malern, die sich anschicken, die Gassen und Gärten zu besetzen, umherschlendern.

Italiano :

domenica 1° giugno, sarà un’ottima occasione per (ri)scoprire la bella città di Lassay-les-Châteaux, sia allestendo un cavalletto che girando tra i pittori che si preparano ad occupare le strade e i giardini.

Espanol :

el domingo 1 de junio será la ocasión de (re)descubrir la bella ciudad de Lassay-les-Châteaux, ya sea instalándose en un caballete o paseando entre los pintores que se disponen a tomar las calles y los jardines.

