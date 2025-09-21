Journée « Des peintres dans la rue » Place du Vieux Cannet Le Cannet-des-Maures

Journée « Des peintres dans la rue » Place du Vieux Cannet Le Cannet-des-Maures dimanche 21 septembre 2025.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Laissez-vous emporter par la créativité des artistes locaux qui envahiront les rues du Vieux Cannet pour la Journée des Peintres, dimanche 20 septembre ! De 10 h à 17h, partez à la découverte de leurs œuvres en plein air.

Artistes de tous bords, venez peindre le Vieux Cannet avec votre regard d’artiste !

Simples visiteurs venez découvrir les paysages uniques des ruelles du vieux village, immortalisés sur toile par des talents locaux. Il y en aura pour tous les goûts !

Remise des prix à 18h30

Informations, règlement et réservations : 04 94 50 10 09, c.diot@lecannetdesmaures.com

Informations et réservations : 04 94 50 10 09, c.diot@lecannetdesmaures.com
Place du Vieux Cannet, Le Vieux Cannet, 83340 Le Cannet-des-Maures, Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur
https://www.lecannetdesmaures.com/

