Journée des peintres dans la rue – Saint-Jean-du-Bruel, 18 mai 2025 07:00, Saint-Jean-du-Bruel.

Aveyron

Journée des peintres dans la rue Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Les membres de l’atelier de peinture proposent aux peintres amateurs, néophytes ou expérimentés d’installer leur table ou leur chevalet dans le village. Marraine de la journée Anne-Marie Letort

À partir de 9 h Accueil des participants à la salle d’animation café/thé, inscription. Le support sur lequel « l’artiste » va créer doit être vierge de tout trait, il est validé au dos par les organisateurs.

Les participants renseignent la fiche d’inscription et acceptent le règlement du concours

10 h à 16 h Chaque peintre s’installe à l’endroit de son choix tout en respectant la circulation des véhicules et des piétons. Les « artistes » créent en toute autonomie avec leur matériel, leur chevalet, chaise ou table. En cas de pluie, la salle d’animation est à leur disposition.

11 h à 13 h Tour des organisateurs dans les rues.

16 h à 17 h Les participants rapportent leurs oeuvres aux organisateurs, à la salle d’animation.

17 h à 18 h: Exposition au public des oeuvres réalisées dans la journée et vote du jury pour les prix Prix du dessin, sanguine, fusain ou pastel / Prix de l’aquarelle / Prix de l’acrylique ou de l’huile / Prix jeunesse (5-16 ans).

17 h 30 Remise des prix aux lauréats de chaque discipline, pot de l’amitié.

Le 17/05 à 18 h 00 vernissage de l’exposition d’Olivier Salfati en présence de l’artiste. Exposition visible les samedi 17 et dimanche 18 mai. .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 85 52 19 07 loisirscreations.stjeandubruel@gmail.com

English :

The members of the painting workshop propose to the amateur painters, neophytes or experienced to install their table or their easel in the village. Sponsor of the day Anne-Marie Letort

German :

Die Mitglieder des Malateliers bieten Hobbymalern, Neulingen oder erfahrenen Malern an, ihren Tisch oder ihre Staffelei im Dorf aufzustellen. Patin des Tages: Anne-Marie Letort

Italiano :

I membri del laboratorio di pittura propongono ai pittori dilettanti, neofiti o esperti, di allestire il loro tavolo o cavalletto nel villaggio. Sponsor della giornata: Anne-Marie Letort

Espanol :

Los miembros del taller de pintura proponen a los pintores aficionados, neófitos o experimentados, instalar su mesa o caballete en el pueblo. Madrina del día: Anne-Marie Letort

