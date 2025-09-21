Journée des Peintres Lieu d’accueil Châteauneuf-sur-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’art plastique comme spectacle

Cette Journée organisée par les membres du Collectif Châteauneuf réunit des artistes plasticiens de tous âges et de tous horizons, novices ou confirmés, qui viennent s’inspirer des charmes du village de Châteauneuf pour composer une œuvre de leur choix. La journée est ouverte à tous modes d’expression plastique, y compris l’abstrait.

Support de visite

Entre deux peintres, vous pourrez, à l’aide d’un support de visite (gratuit), parcourir les ruelles et les escaliers du village et apprendre sur l’architecture et l’histoire de Châteauneuf-sur-Cher.

Le concours grandissant

L’événement est couronné par une présentation des œuvres au public et à un Jury, la remise de différents Prix, et un pot convivial entre artistes, membres du Jury et visiteurs. A l’issue de la journée, traditionnellement, les œuvres sont exposées (avec l’autorisation des artistes) dans les vitrines du bourg pendant une dizaine de jours. Nouveauté de dernière minute : La Région Centre-Val de Loire a décidé d’offir le Prix du Conseil Régional.

Vous pouvez compléter la découverte des peintres et de leur travail avec la visite de la Basilique (M. H.) et admirer l’Exposition mise en place exceptionnellement dans la Crypte.

Venez voir les artistes ; en votant pour l’oeuvre que vous préférez vous participerez au Prix du Public.

Lieu d'accueil 53, rue de la Chaussée 18190 Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf, village berrichon atypique, offre des vues variées aussi bien rurales qu'urbaines ; l'eau y est très présente grâce aux nombreux bras du Cher qui le traversent. Le village a la chance de n'être défiguré par aucune éolienne, ni aucune ligne à haute tension. Château Renaissance, ponts du XVIIe siècle, Basilique néo-gothique sont les traits principaux de Châteauneuf. Le village est situé à 2h30 de Paris et à 128 km d'Orléans. De Bourges (27 km), il est aisément accessible, que ce soit en train ou par la route. Plusieurs parkings à proximité du lieu de rendez-vous.

Ph. Marie-Do Blanchon