Journée des peintres Saint-Valery-en-Caux

Début : 2025-08-02 09:00:00

fin : 2025-08-02 16:30:00

2025-08-02

Peinture dans la ville , en plein air.

Thème 2025 sur les traces de la seconde guerre mondiale.

Réglement disponible à la Médiathèque de la ville ou www.saintvaleryencaux.fr

Rendez-vous 9 h à la Médiathèque pour les inscriptions et 16h30 pour la remise des lots.

Médiathèque Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie

English : Journée des peintres

Painting in the city, outdoors.

2025 theme: in the footsteps of the Second World War.

Rules available at the Médiathèque or www.saintvaleryencaux.fr

Meet at 9 a.m. at the Médiathèque for registration and 4.30 p.m. for prize-giving.

German :

Malen in der Stadt , unter freiem Himmel.

Thema 2025: Auf den Spuren des Zweiten Weltkriegs.

Reglement erhältlich in der Mediathek der Stadt oder www.saintvaleryencaux.fr

Treffpunkt 9 Uhr in der Mediathek für die Einschreibung und 16.30 Uhr für die Preisverleihung.

Italiano :

Pittura in città, all’aperto.

Tema del 2025: sulle orme della Seconda Guerra Mondiale.

Il regolamento è disponibile presso la mediateca comunale o su www.saintvaleryencaux.fr

Ritrovo alle 9.00 alla Médiathèque per l’iscrizione e alle 16.30 per la premiazione.

Espanol :

Pintura en la ciudad, al aire libre.

Tema 2025: tras las huellas de la Segunda Guerra Mundial.

Bases disponibles en la mediateca de la ciudad o en www.saintvaleryencaux.fr

Cita a las 9h en la Mediateca para la inscripción y a las 16h30 para la entrega de premios.

