Journée des petits tracas du numérique Ussel vendredi 26 septembre 2025.

22 Rue de la Civadière Ussel Corrèze

Début : 2025-09-26 09:30:00

fin : 2025-09-26 12:00:00

2025-09-26

Une journée pour régler les petits tracas du numérique à Ussel

Un PC lent, une page qui ne s’affiche pas, une application qui plante, un message étrange, une avalanche de notifications…

Au quotidien, nos smartphones, ordinateurs ou tablettes nous posent de nombreux petits problèmes qui compliquent leur usage sans pour autant nécessiter une réparation à proprement parler.

Pour vous aider à résoudre ces petits tracas , les Conseillers Numérique, Loïck COSTA (Mairie d’Ussel) et Romuald PORTE (Haute Corrèze Communauté), vous accueillent gratuitement, librement et sans rendez-vous le vendredi 26 septembre, tout au long de la journée.

Venez à tout moment avec votre appareil pour poser vos questions et trouver des solutions ! .

22 Rue de la Civadière Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 66 61 56

