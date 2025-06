JOURNÉE DES PITCHOUNS Mont-de-Marsan 17 juillet 2025 09:00

Landes

JOURNÉE DES PITCHOUNS Centre-ville Mont-de-Marsan Landes

LAC DE PÊCHE DE MENASSE

9h | Concours de pêche des enfants

PARC JEAN RAMEAU

À partir de 10h15 | Journée

des pitchouns

Toute la journée, animations dans

le parc jeux, parcours ludiques,

structures gonfl ables, promenades

à poney, ateliers danse, dessin,

initiations aux échasses, spectacles,

concerts…

↳ 10h15 | Cérémonie d’ouverture

Remise des clés aux enfants

↳ 10h45 | Grand défi lé

↳ 12h15 | Pique-nique

Uniquement pour les enfants

Restauration possible sur place pour

les parents

↳ 15h30 | Final musical

CAMPO DE FERIA

11h | Lâcher de pigeons

Par l’association Le Messager Landais

11h | Novillada non piquée de

Alma Serena et l’Astarac

Clovis

David Gutierrez

Manuel Quintana

Pablo Hernandez

15h30 | Initiation à la tauromachie

► Plazita des arènes

Avec l’École Taurine de Richard Milian

Adour Afi cion et la ganaderia Agruna

18h | Corrida de

Santiago Do .

Centre-ville

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 75 39 08

