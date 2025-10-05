Journée des plantes insolites 3e édition Rimons

Journée des plantes insolites 3e édition Rimons dimanche 5 octobre 2025.

Journée des plantes insolites 3e édition

Le Bourg Rimons Gironde

Gratuit

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Le comité des fêtes de Rimons a le plaisir de vous accueillir lors de la Fête des plantes insolites, organisée avec le soutien de la Société d’Horticulture de la Gironde. De nombreux pépiniéristes passionnés seront présents, comme la Pépinière Spahl (arbres et arbustes rares), la Pépinière Cactus Landes (cactus et succulentes), la Pépinière Iriseraie de Papon (iris de collection) ou encore la Pépinière Les Rosiers anciens de la Côme. Vous pourrez aussi découvrir les créations originales de l’Atelier Kameleon et flâner du côté de la librairie La Mauvaise Herbe. Une occasion unique pour les amateurs de jardins de rencontrer des producteurs talentueux, enrichir leurs plantations d’automne et repartir avec des plantes d’exception. Un rendez-vous convivial et fleuri en entrée libre. .

Le Bourg Rimons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine

