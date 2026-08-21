Informations pratiques

Rimons

Journée des plantes insolites 4e édition

Le Bourg Rimons Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Cette manifestation, organisée par le Comité des Fêtes de Rimons avec le soutien de la Société d’Horticulture de la Gironde, réunit plus d’une trentaine de pépiniéristes passionnés venus de toute la région (et même d’Espagne) pour partager leur savoir-faire et leurs trouvailles botaniques. Au programme une incroyable diversité de plantes rares et insolites — agrumes, camélias d’exception, magnolias, érables du Japon, fuchsias, iris de collection, rosiers anciens, plantes carnivores et aquatiques, cactées et succulentes, plantes méditerranéennes, safran, semences anciennes bio, et bien plus encore. Les amateurs de jardin trouveront aussi des exposants Autour du Jardin créateurs de fontaines, sculptures en fil de fer, spécialistes du lombricompost, puisatier, et une librairie spécialisée. .

Le Bourg Rimons 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 03 42 30 journeedesplantesinsolites@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée des plantes insolites 4e édition

L’événement Journée des plantes insolites 4e édition Rimons a été mis à jour le 2026-08-21 par OT de l’Entre-deux-Mers