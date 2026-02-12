Journée des plantes Parc du château Nexon

Journée des plantes

Parc du château 6 place de l'Église Nexon Haute-Vienne

2026-04-19

fin : 2026-04-19

2026-04-19

La Journée des Plantes à Nexon est un rendez-vous dédié aux passionnés de jardin et de nature. Au programme exposition-vente de plantes vivaces, rosiers, arbustes, graminées, plantes aquatiques et de collection, ainsi que du matériel et de la décoration de jardin. Un événement convivial pour découvrir, échanger et embellir son jardin. .

Parc du château 6 place de l'Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19

