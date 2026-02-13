Journée des portes ouvertes Lycée Jehan de Chelles, Lycée polyvalent Jehan de Chelles, Chelles

Journée des portes ouvertes Lycée Jehan de Chelles Samedi 21 mars, 09h00 Lycée polyvalent Jehan de Chelles Seine-et-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T09:00:00+01:00 – 2026-03-21T12:15:00+01:00

Lycée polyvalent Jehan de Chelles 47 Rue des cités, 77500 CHELLES Chelles 77500 Vieux Colombier – Fontaine Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « ce.0772276f@ac-creteil.fr »}, {« type »: « email », « value »: « bde-lpo-jehan-de-chelles@ac-creteil.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0164724340 »}]

Journée des portes ouvertes au Lycée Jehan de Chelles, le samedi 21 Mars de 9h à 12h15.