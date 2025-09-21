Journée des pratiques amateurs locaux de la cure Ozenay

Tarif : – – EUR

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Le Foyer Rural d’Ozenay organise une nouvelle journée des pratiques amateurs landart, créations de bijoux, atelier photo, atelier cirque, jeux géants, portraits sonores et autres ateliers. buvette et restauration sur place. .

locaux de la cure le Bourg Ozenay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté fr-ozenay@orange.fr

