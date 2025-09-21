Journée des pratiques amateurs locaux de la cure Ozenay
Journée des pratiques amateurs locaux de la cure Ozenay dimanche 21 septembre 2025.
Journée des pratiques amateurs
locaux de la cure le Bourg Ozenay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Le Foyer Rural d’Ozenay organise une nouvelle journée des pratiques amateurs landart, créations de bijoux, atelier photo, atelier cirque, jeux géants, portraits sonores et autres ateliers. buvette et restauration sur place. .
locaux de la cure le Bourg Ozenay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté fr-ozenay@orange.fr
English : Journée des pratiques amateurs
German : Journée des pratiques amateurs
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée des pratiques amateurs Ozenay a été mis à jour le 2025-09-11 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II