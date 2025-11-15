Journée des proches aidants à Paris Maison Familya Paris

Le 15 novembre à Paris 7e, une journée pour tous les proches aidant une personne malade ou handicapée. Au programme : café d’accueil, table ronde et témoignages, groupes de partage, déjeuner, ateliers, temps spirituel.

Pour les jeunes de 7 à 14 ans sera proposée une activité de reliure « Je fabrique mon carnet de confiance », avec des échanges.

Une question, une précision ? Contactez-nous au 01 53 69 44 30 ou sur journeedesaidants@och.fr

Une journée pour tous les proches aidant une personne malade ou handicapée (parents, grands-parents, conjoints, frères ou soeurs, amis…).

Le samedi 15 novembre 2025

de 09h00 à 17h00

payant Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 99 ans.

Maison Familya 23 rue Oudinot 75007 Paris

https://www.och.fr/evenement/journee-des-proches-aidants-2025/ journeedesaidants@och.fr