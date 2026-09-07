Journée des producteurs à la Chartreuse de Mélan, Chartreuse de Mélan, Taninges
samedi 19 septembre 2026 · Chartreuse de Mélan · Taninges
Informations pratiques
Journée des producteurs à la Chartreuse de Mélan 19 et 20 septembre Chartreuse de Mélan Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
En marge des Journées européennes du patrimoine 2026, découvrez la journée des producteurs de plantes aromatiques et médicinales des Alpes du Nord :
Événement organisé par l’association « Simples en fête »
- Jeux et ateliers sur les plantes médicinales
Samedi et dimanche 10h à 18h
- Grand Marché de producteurs
Dimanche 10h à 18h
- Balade botanique à deux voix
Dimanche 11h30, 15h30
- Conférence « Les plantes oubliées du Moyen Âge »
par Richard Arnoldi, professeur à l’École Lyonnaise des Plantes, ethnobotaniste
Dimanche 11h et 14h30
- « J’irais écrire sur vos feuilles »
Promenade animée par Yves Yger, herboriste et comédien
sur réservation au 06 88 78 74 72
Dimanche, 11h et 14h30
- Ateliers « Cuisine avec les plantes sauvages »
Par Cuisine vagabonde
sur réservation au 06 88 78 74 72
Dimanche, 11h et 15h
- Démonstration de distillation de plantes
ANIMATION MUSICALE
Groupe Dubalaï.
Dimanche à 12h30
RESTAURATION
Food-trucks Le brocoli gourmand et la ferme Noires des cimes.
Dimanche, 10h à 18h
ALERTES MÉTÉO
En cas d’alerte orange ou rouge Météo France :
• pour orage, vent violent ou pluie-inondation : le site est fermé au public
• pour canicule : certaines animations peuvent être modifiées ou annulées
Renseignez-vous au +33 (0)4 50 33 23 73
Chartreuse de Mélan 1, avenue de Mélan, 74440 Taninges, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Taninges 74440 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 23 73 https://hautesavoie.fr/ Située au cœur de la vallée du Giffre, la chartreuse de Mélan est un site riche de plus de 700 ans d’histoire. Découvrez l’église et le cloître, témoins du passé monastique de ce lieu, où sont présentées des expositions temporaires. En extérieur, profitez du parc de sculptures dont les œuvres d’art contemporain offrent un autre regard sur les multiples vies de la chartreuse, qui fut successivement monastère féminin, collège religieux puis orphelinat départemental.
Journée des producteurs de plantes aromatiques et médicinales des Alpes du Nord
©Dep74 -Yves Cerrutti
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