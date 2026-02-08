Journée des producteurs et gourmandises

Rue Grande Vendœuvres Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 12:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Que de bons produits alimentaires !

Retrouvez des produits locaux etanimations musicales en soirée avec Fabrice Guilot et Ziako (19h30 à 21h30). Belle ambiance assurée! Présence de food truck. .

Rue Grande Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 22 34 46 54

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English :

Great food!

L’événement Journée des producteurs et gourmandises Vendœuvres a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne