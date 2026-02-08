Journée des producteurs et gourmandises Vendœuvres
Journée des producteurs et gourmandises Vendœuvres samedi 12 septembre 2026.
Journée des producteurs et gourmandises
Rue Grande Vendœuvres Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 12:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Que de bons produits alimentaires !
Retrouvez des produits locaux etanimations musicales en soirée avec Fabrice Guilot et Ziako (19h30 à 21h30). Belle ambiance assurée! Présence de food truck. .
Rue Grande Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 22 34 46 54
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English :
Great food!
L’événement Journée des producteurs et gourmandises Vendœuvres a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne