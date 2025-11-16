Journée des producteurs Nanchez

Journée des producteurs

Les Piards Nanchez Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Journée des producteurs à Nanchez, dimanche 16 novembre 2025 de 10h à 18h, sous abri.

Entrée libre , repas sur place le midi (Cassoulet, fromage, pâtisserie, café)

Infos et renseignements envergures39@gmail.com ou 06 23 76 08 97

Producteurs uniquement alimentaire. .

Les Piards Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 76 08 97 envergures39@gmail.com

