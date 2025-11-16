Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée des producteurs Nanchez

Journée des producteurs Nanchez dimanche 16 novembre 2025.

Journée des producteurs

Les Piards Nanchez Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :
2025-11-16

Journée des producteurs à Nanchez, dimanche 16 novembre 2025 de 10h à 18h, sous abri.
Entrée libre , repas sur place le midi (Cassoulet, fromage, pâtisserie, café)
Infos et renseignements envergures39@gmail.com ou 06 23 76 08 97
Producteurs uniquement alimentaire.   .

Les Piards Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 76 08 97  envergures39@gmail.com

English : Journée des producteurs

German : Journée des producteurs

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée des producteurs Nanchez a été mis à jour le 2025-08-29 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX