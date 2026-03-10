Journée des réserves étudiantes Campus Beaulieu – Bâtiment 2A Rennes Lundi 23 mars, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre, sans inscription

Les jeunes réservistes parlent aux étudiants et étudiantes

Protection civile, corps et services de l’armée, pompiers, etc. : à travers différents stands, rencontrez et échangez avec des étudiantes et étudiants réservistes.

**Repas offerts aux participants.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-23T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-23T14:00:00.000+01:00

Campus Beaulieu – Bâtiment 2A 263 avenue du Général Leclerc Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine



