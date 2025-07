Journée des sauveteurs Promenade Marcel Proust Cabourg

Journée des sauveteurs Promenade Marcel Proust Cabourg samedi 12 juillet 2025.

Journée des sauveteurs

Promenade Marcel Proust Poste de secours n°2 en face de la Thalassothérapie Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 09:30:00

fin : 2025-07-12 11:30:00

Date(s) :

2025-07-12

Une immersion express dans l’univers des sauveteurs en mer !

Le temps d’une session de 30 minutes, cette activité permet de découvrir les bases du sauvetage aquatique et les gestes essentiels pour réagir en situation d’urgence.

Encadrée par des professionnels, cette initiation mêle démonstrations, apprentissage pratique et sensibilisation à la sécurité en milieu marin.

Un format court, dynamique et accessible à tous, pour apprendre à sauver…

Inscription sur place.

Promenade Marcel Proust Poste de secours n°2 en face de la Thalassothérapie Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 88 88

English : Journée des sauveteurs

An express immersion into the world of lifeguards at sea!

In a 30-minute session, you’ll learn the basics of water rescue and how to react in an emergency situation.

Supervised by professionals, this introductory course combines demonstrations, hands-on learning and safety awareness in the marine environment.

A short, dynamic format, accessible to all, to learn how to save?

Registration on site.

German : Journée des sauveteurs

Ein Express-Tauchgang in die Welt der Seenotretter!

In einer 30-minütigen Sitzung lernen Sie die Grundlagen der Wasserrettung und die wichtigsten Handgriffe, um in Notsituationen zu reagieren.

Unter professioneller Anleitung werden Vorführungen, praktisches Lernen und die Sensibilisierung für die Sicherheit im Meer geboten.

Ein kurzes, dynamisches und für alle zugängliches Format, um zu lernen, wie man sich selbst rettet

Anmeldung vor Ort.

Italiano :

Un’immersione veloce nel mondo dei bagnini in mare!

In una sessione di 30 minuti, questa attività vi introduce alle basi del salvataggio in acqua e a come reagire in una situazione di emergenza.

Sotto la supervisione di professionisti, questo corso introduttivo combina dimostrazioni, apprendimento pratico e sensibilizzazione alla sicurezza nell’ambiente marino.

Un formato breve e dinamico, accessibile a tutti, per imparare a salvare vite umane?

Registrazione in loco.

Espanol :

¡Una inmersión trepidante en el mundo de los socorristas en el mar!

En una sesión de 30 minutos, esta actividad te introduce en los fundamentos del salvamento acuático y en cómo reaccionar en una situación de emergencia.

Supervisado por profesionales, este curso introductorio combina demostraciones, aprendizaje práctico y concienciación sobre la seguridad en el medio marino.

Un formato breve y dinámico, accesible a todos, para aprender a salvar vidas..

Inscripción in situ.

