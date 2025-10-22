Journée des sciences Marché couvert Sens

Journée des sciences

Marché couvert 1 Place de la République Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 09:00:00

fin : 2026-03-26 17:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Journée des sciences composée d’une vingtaine de stands tenus par des écoles primaires, collèges, lycées à destination des élèves, étudiants mais aussi badauds. .

Marché couvert 1 Place de la République Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté labo-maths.janot@ac-dijon.fr

