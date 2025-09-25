Journée des séniors Parc Borély Marseille 8e Arrondissement

Journée des séniors Parc Borély Marseille 8e Arrondissement jeudi 25 septembre 2025.

Journée des séniors

Jeudi 25 septembre 2025 de 10h à 17h. Parc Borély Av. du Parc Borély Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 10:00:00

fin : 2025-09-25 17:00:00

Date(s) :

2025-09-25

Rendez-vous le jeudi 25 septembre pour une nouvelle journée séniors au parc Borély

Jeudi 25 septembre, de 10h à 17h, la Ville de Marseille organise la 4e édition de la « Journée des séniors » au parc Borély (8e).



De nombreux rendez-vous entièrement gratuits sont proposés



– découverte d’activités ;



– un pique-nique offert par la Ville de Marseille ;



– un bal et une tombola l’après-midi pour renouer avec l’esprit de la fête populaire ;



– un forum d’informations pour



→ mieux connaître vos droits

→ vous faire découvrir les actions proposées par les mairies de secteur et les partenaires sociaux.



Renseignements au 04 91 14 67 08 ou 04 91 14 67 10



Une journée festive et champêtre, placée sous le signe du partage, de la convivialité et de la bonne humeur ! .

Parc Borély Av. du Parc Borély Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Rendezvous on Thursday, September 25 for another seniors’ day at Parc Borély

German :

Wir treffen uns am Donnerstag, den 25. September, zu einem weiteren Seniorentag im Park Borély

Italiano :

Ci vediamo giovedì 25 settembre per un’altra giornata dedicata agli anziani al Parc Borély

Espanol :

Nos vemos el jueves 25 de septiembre en otra jornada para mayores en Parc Borély

L’événement Journée des séniors Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-08 par Ville de Marseille