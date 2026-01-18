Journée des Solitudes : À l’écoute de ce qui nous relie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-23 14:00 – 17:00

Gratuit : non Tout public

Dans le cadre de la Journée des Solitudes qui se tient chaque année le 23 janvier, l’antenne nantaise de l’association Astrée a le plaisir de vous inviter à une journée de rencontres, d’échanges et de sensibilisation autour du thème : »À l’écoute de ce qui nous relie ». Cette journée sera l’occasion de mettre en lumière les enjeux du lien social et de l’écoute, à travers des temps ouverts au public, portés par les bénévoles d’Astrée. Au programme :de 9h30 à 11h45 :Projection au cinéma Katorza (3 rue Corneille, Nantes) du film « Eleanor, the Great » de Scarlett Johansson (1h38). Eleanor Morgenstein est une femme de 94 ans pleine d’esprit et pétulante. Après une perte bouleversante, elle raconte une histoire qui prend un tournant dangereux.Suivie de témoignages. de 14h à 17h :Portes ouvertes à l’antenne Astrée Nantes (6 rue de l’Arche Sèche), avec des temps de rencontres et d’échanges autour de l’écoute et du lien social.

Centre-ville Nantes 44000

02 28 08 05 82 http://astree.asso.fr



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

