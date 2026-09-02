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AGENDA · Étupes

Journée des techniques et des Savoir-Faire espace Joséphine Baker Étupes

dimanche 4 octobre 2026 · espace Joséphine Baker · Étupes

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
espace Joséphine Baker
Adresse
Allée du 19 Mars 1962
Ville
25460 Étupes
Département
Doubs
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Étupes

Journée des techniques et des Savoir-Faire

espace Joséphine Baker Allée du 19 Mars 1962 Étupes Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Si vous aimez la gastronomie, l’artisanat ou découvrir des talents locaux, ne manquez surtout pas la Journée des techniques et des savoir-faire du Pays de Montbéliard !
20 artisans vous présentent et partagent avec vous leur talent et leur savoir-faire !
Démonstration des techniques, présentation des produits et animations.   .

espace Joséphine Baker Allée du 19 Mars 1962 Étupes 25460 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 45 60  accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com

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English : Journée des techniques et des Savoir-Faire

L’événement Journée des techniques et des Savoir-Faire Étupes a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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