Journée des tout-petits, Ouzouer-sur-Loire

Journée des tout-petits

73 Rue de l'Écu Ouzouer-sur-Loire Loiret

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

À 10h et à 11h spectacle La bérouette de Paulette (par la compagnie Bande de copains).

Un spectacle interactif musical et coloré (30 min)

Paulette est une poule qui n’arrive pas à pondre d’œuf ! Heureusement son acolyte est là pour lui apporter la solution une bérouette ! La petite poule l’adore et ça se voit elle pond enfin son premier œuf. Puis deux, puis trois…Seulement voilà, les couleurs sont surprenantes et leur contenu encore plus ! Paulette est pleine de surprises !

*Toute la matinée éveil musical, espace Snoezelen, parcours de motricité, histoires contées et comptines, jeux de société, fresque à colorier.

*L’après-midi, les grands frères et sœurs pourront rejoindre les tout-petits autour de lectures, d’ateliers créatifs et de jeux de société. .

73 Rue de l’Écu Ouzouer-sur-Loire 45570 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 06 84

