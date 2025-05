Journée des traditions – La brocante éco solidaire Mimbaste, 1 juin 2025 10:00, Mimbaste.

Landes

Au programme de cette journée des traditions:

Atelier vannerie sauvage avec Eli de 10h à 12h30.Le midi repas plancha à 12€ (réservations obligatoires). Bal folk animé par Zimboumbal trio à partir de 15h.

+33 6 50 06 78 69

English : Journée des traditions

On the program for this day of traditions:

Wild basketry workshop with Eli from 10 a.m. to 12:30 p.m. Lunch at 12? plancha (reservations required). Folk ball with Zimboumbal trio from 3pm.

German : Journée des traditions

Auf dem Programm dieses Tages der Traditionen:

Workshop « Wilde Korbflechterei » mit Eli von 10:00 bis 12:30 Uhr, Mittagessen auf der Plancha um 12 Euro (Reservierung erforderlich). Folk-Ball mit dem Zimboumbal Trio ab 15 Uhr.

Italiano :

Il programma di questa giornata tradizionale:

Laboratorio di cesteria selvatica con Eli dalle 10 alle 12.30. Pranzo alle 12? plancha (su prenotazione). Ballo popolare con il trio Zimboumbal dalle 15.00.

Espanol : Journée des traditions

En el programa de este día tradicional

Taller de cestería salvaje con Eli de 10.00 a 12.30 h. Almuerzo a las 12.30 h. Plancha (previa reserva). Baile folclórico con el trío Zimboumbal a partir de las 15h.

