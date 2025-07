Journée des Traditions Sarbazan

Dès 11h, démonstration de sa fabrication avant de l’enfourner à 12h pour la cuisson dans le four communal pendant l’apéro musicale. A 13h, tout le monde à table pour le repas.

Un bal gascon vous permettra de poursuivre la journée dans la tradition gasconne.

Réservation du repas avant le 30 Juin.

L’Association culturelle sarbazannaise propose la découverte d’une célèbre tradition culinaire landaise la tourtière !

English : Journée des Traditions

From 11am, there’s a demonstration of how to make it, before it’s put in the communal oven at 12pm for a musical aperitif. At 1pm, everyone sits down to lunch.

A Gascon dance will keep the day going in the Gascon tradition.

Reservations for the meal must be made by June 30.

German : Journée des Traditions

Ab 11 Uhr wird seine Herstellung demonstriert, bevor er um 12 Uhr in den Gemeindeofen geschoben wird, um während des musikalischen Aperitifs zu backen. Um 13 Uhr setzen sich alle zum Essen an den Tisch.

Ein Gascogne-Ball ermöglicht es Ihnen, den Tag in der Tradition der Gascogne fortzusetzen.

Reservierung des Essens bis zum 30. Juni.

Italiano :

A partire dalle 11 si terrà una dimostrazione di come si prepara, prima di essere messo nel forno comune alle 12 per l’aperitivo musicale. Alle 13, tutti a tavola per il pranzo.

Una danza guascone accompagnerà la giornata secondo la tradizione guascone.

Le prenotazioni per il pranzo devono essere effettuate entro il 30 giugno.

Espanol : Journée des Traditions

A partir de las 11h, habrá una demostración de cómo se hace, antes de meterlo en el horno común a las 12h para el aperitivo musical. A las 13:00, todo el mundo se sentará a comer.

Un baile gascón amenizará la jornada siguiendo la tradición gascona.

Las reservas para la comida deben hacerse antes del 30 de junio.

