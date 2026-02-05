Journée des transitions Rue Saint-Exupéry Pleurtuit

Journée des transitions

Rue Saint-Exupéry Jardin du Wasterwald Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Retrouvez tous les acteurs de la protection de la biodiversité pour vous informer, sensibiliser et communiquer

sur les transitions dans votre quotidien.

Ateliers et animations funs pour passer une belle après- midi en faveur des transitions.

Infos www.pleurtuit.com .

Rue Saint-Exupéry Jardin du Wasterwald Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13

