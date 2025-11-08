Journée des Vignerons en AOC Fiefs Vendéens Domaine Coirier Pissotte

Journée des Vignerons en AOC Fiefs Vendéens Domaine Coirier

15 rue des Gélinières Pissotte Vendée

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Les vignerons de l’AOC Fiefs Vendéens vous ouvrent leurs portes pour une journée placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et du terroir.

Venez rencontrer les femmes et les hommes qui font la richesse des Fiefs Vendéens,

découvrir leur savoir-faire, leurs cuvées et leur passion.

Une belle occasion de partager un moment authentique au cœur des vignobles

vendéens

Domaine Coirier

– Visite de la cave

– Balade contée dans les vignes à 16h30 avec une dégustation au retour au domaine

– Prix 6€/ Personne et gratuit pour les moins de 12 ans.

– Réservation nécessaire au 06.80.30.08.14 .

15 rue des Gélinières Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 40 98 coirier@pissotte.com

English :

AOC Fiefs Vendéens winegrowers open their doors for a day of conviviality, discovery and terroir.

German :

Die Winzer der AOC Fiefs Vendéens öffnen Ihnen ihre Türen für einen Tag im Zeichen der Geselligkeit, der Entdeckung und des Terroirs.

Italiano :

I viticoltori dei Fiefs Vendéens AOC vi aprono le porte per una giornata all’insegna della convivialità, della scoperta e dei prodotti locali.

Espanol :

Los viticultores de la DOC Fiefs Vendéens le abren sus puertas para una jornada de convivencia, descubrimientos y productos locales.

