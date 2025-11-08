Journée des Vignerons en AOC Fiefs Vendéens Vignobles Mercier Vix

Journée des Vignerons en AOC Fiefs Vendéens Vignobles Mercier

Chemin des Vignes Vix Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 09:30:00

fin : 2025-11-08 18:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Les vignerons de l’AOC Fiefs Vendéens vous ouvrent leurs portes pour une journée placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et du terroir.

Venez rencontrer les femmes et les hommes qui font la richesse des Fiefs Vendéens,

découvrir leur savoir-faire, leurs cuvées et leur passion.

Une belle occasion de partager un moment authentique au cœur des vignobles

vendéens

Aux Vignobles Mercier

– Dégustation gratuite des plus belles cuvées du domaine en AOC Vendéens.

– Visite et présentation du chais.

– Découverte des cuves en forme d’œuf.

Animations gratuites et sans réservations.

Horaires 9h30 12h30 15h 18h30 .

Chemin des Vignes Vix 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 60 87 contact@mercier-vins.com

English :

AOC Fiefs Vendéens winegrowers open their doors for a day of conviviality, discovery and terroir.

German :

Die Winzer der AOC Fiefs Vendéens öffnen Ihnen ihre Türen für einen Tag im Zeichen der Geselligkeit, der Entdeckung und des Terroirs.

Italiano :

I viticoltori dei Fiefs Vendéens AOC vi aprono le porte per una giornata all’insegna della convivialità, della scoperta e dei prodotti locali.

Espanol :

Los viticultores de la DOC Fiefs Vendéens le abren sus puertas para una jornada de convivencia, descubrimientos y productos locales.

