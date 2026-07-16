Journée des Vitréens à Vitré Parc des Expositions Vitré

Informations pratiques

Vitré

Journée des Vitréens à Vitré

Parc des Expositions Chemin du Feil Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

3ème édition de la journée des Vitréens le samedi 5 septembre 2026.

Matinée des associations, accueil des nouveaux Vitréens et animations…

Dès 9h au parc des expositions.

Manifestation permettant aux habitants dont ceux nouvellement arrivés sur le territoire de découvrir le dynamisme associatif et s’inscrire aux diverses activités proposées par les associations le matin mais aussi de profiter d’animations l’après-midi.

Organisée par la Ville de Vitré.

Nouvel habitant de moins d’un an ?

Faites-vous connaître nouveauxvitreens@mairie-vitre.fr

Gratuit tout public Parc des expositions de Vitré .

Parc des Expositions Chemin du Feil Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 05 21

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English :

L’événement Journée des Vitréens à Vitré Vitré a été mis à jour le 2026-07-16 par OT VITRE