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Journée des voisins place du village Clérac

Journée des voisins place du village Clérac dimanche 17 mai 2026.

Lieu : place du village

Adresse : place de la mairie

Ville : 17270 Clérac

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 08:45:00

Tarif :

Clérac

Journée des voisins

place du village place de la mairie Clérac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:45:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Plusieurs animations au cours de la journée
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place du village place de la mairie Clérac 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 94 53 00 

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English :

Several events throughout the day

L’événement Journée des voisins Clérac a été mis à jour le 2026-04-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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