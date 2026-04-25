Journée des voisins place du village Clérac

Clérac

Journée des voisins

place du village place de la mairie Clérac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:45:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Plusieurs animations au cours de la journée

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place du village place de la mairie Clérac 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 94 53 00

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English :

Several events throughout the day

L’événement Journée des voisins Clérac a été mis à jour le 2026-04-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge