Journée des voisins place du village Clérac
Journée des voisins place du village Clérac dimanche 17 mai 2026.
Clérac
Journée des voisins
place du village place de la mairie Clérac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:45:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Plusieurs animations au cours de la journée
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place du village place de la mairie Clérac 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 94 53 00
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English :
Several events throughout the day
L’événement Journée des voisins Clérac a été mis à jour le 2026-04-25 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge