JOURNÉE DES VOISINS La Lane Sabonnères

JOURNÉE DES VOISINS La Lane Sabonnères dimanche 21 septembre 2025.

JOURNÉE DES VOISINS

La Lane AEROCLUB DU SAVÈS- RENÉ COUZINET Sabonnères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

L’ association ouvre ces portes pour faire découvrir ce sport. Des bénévoles, vous feront découvrir ce sport avec différentes découvertes gratuites ou payantes.

Venez en famille ou avec des amis découvrir tout ce qu’il y a autour de ce sport comme l’histoire de l’association, rencontrer des passionnés, découvrir les ULM et leur entretien. .

La Lane AEROCLUB DU SAVÈS- RENÉ COUZINET Sabonnères 31370 Haute-Garonne Occitanie jacques@darolles.com

English :

The association opens its doors to help you discover this sport. Volunteers will help you discover the sport, with a range of free and paying introductions.

German :

Der Verein öffnet seine Türen, um die Menschen für diesen Sport zu begeistern. Freiwillige Helfer werden Ihnen diesen Sport mit verschiedenen kostenlosen oder kostenpflichtigen Angeboten näher bringen.

Italiano :

L’associazione apre le sue porte per aiutarvi a scoprire questo sport. I volontari saranno a disposizione per aiutarvi a scoprire questo sport, con una serie di introduzioni gratuite e a pagamento.

Espanol :

La asociación te abre sus puertas para que descubras este deporte. Habrá voluntarios que te ayudarán a descubrir el deporte, con una serie de introducciones gratuitas y de pago.

L’événement JOURNÉE DES VOISINS Sabonnères a été mis à jour le 2025-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE