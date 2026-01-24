Journée des zones humides Ferme du Parcot Échourgnac
samedi 7 février 2026
Journée des zones humides
Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac Dordogne
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Journée zones humides- Découverte des mares du Parcot A 10h présentation et sortie terrain. A partir de 12h buvette et restauration sur réservation à la Ferme du Parcot 05 53 81 99 28 .
Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28 leparcot@hotmail.com
