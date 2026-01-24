Journée des zones humides Ferme du Parcot Échourgnac

Journée des zones humides

Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Journée zones humides- Découverte des mares du Parcot A 10h présentation et sortie terrain. A partir de 12h buvette et restauration sur réservation à la Ferme du Parcot 05 53 81 99 28 .

Ferme du Parcot Chemin Abel Guionneau Échourgnac 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 99 28 leparcot@hotmail.com

