Journée d’estimations gratuites (bijoux, montres, or, œuvres…) Mercure Hôtel – Gare de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-03 09:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Le mardi 3 mars 2026, la maison de ventes aux enchères NEO organise à Nantes une journée d’estimations gratuite et confidentielle. De 9h à 18h, à l’Hôtel Mercure Nantes Centre Gare, les commissaires priseurs accueilleront les particuliers souhaitant faire expertiser bijoux, montres, œuvres d’art et objets en or. Une initiative conçue comme un outil de proximité et de pédagogie, destinée à reconnecter le patrimoine privé des Ligériens avec les dynamiques actuelles du marché de l’art

Mercure Hôtel – Gare de Nantes Nantes 44000



