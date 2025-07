Journée d’étangs te… ! Saint-Ouen-les-Vignes

Le samedi 12 juillet 2025 les étangs de Saint-Ouen-les -Vignes vous proposent une journée d’Etang te… !

De 7h à 11h Pêche no kill au étang réservée aux Audoniens avec permis ou pass à 1€ sur réservation

De 9h à 11h Initiation pêche au coup

11h Balade explicative de la Faune et la Flore

12h Apéritif sur l’île

Pique-nique libre sur l’île pour déjeuner

14h les croqueurs de pommes font découvrir le verger pédagogique

14h30 atelier de construction de gîtes à chauve-souris

15h découvrez la faune dont la Bécasse des bois

15h30 balade contée sur l’île

16h30 promenade découvertes des personnalités audoniennes

à partir de 17h15 concert d’orgue à l’église

18h/19h Apéritif concert Jazz

participation au chapeau et buvette

20h Soirée guinguette

23h Feu d’artifice .

Saint-Ouen-les-Vignes 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 03 31 39 02 communication@saint-ouen-les-vignes.fr

English :

On Saturday, July 12, 2025, the ponds of Saint-Ouen-les-Vignes offer you a day of Etang te… !

German :

Am Samstag, den 12. Juli 2025 bieten Ihnen die Teiche von Saint-Ouen-les -Vignes einen Etang te… !

Italiano :

Sabato 12 luglio 2025, gli stagni di Saint-Ouen-les-Vignes vi propongono una giornata di Etang te… !

Espanol :

El sábado 12 de julio de 2025, los estanques de Saint-Ouen-les-Vignes le proponen una jornada de Etang te… ¡!

