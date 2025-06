Journée d’été contée du festival Konsl’diz – Solignac-sous-Roche 23 juillet 2025 10:00

Haute-Loire

Journée d’été contée du festival Konsl’diz salle polyvalente Solignac-sous-Roche Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Tarif entrée 4€ Enfant (jusqu’à 12 ans)

Pass 2 spectacles 6 € Enfant

Début : Mercredi 2025-07-23 10:00:00

fin : 2025-07-23

2025-07-23

Journée d’été contée dédiée aux histoires en balade pour tous. Dans le cadre du festival Konsl’diz. Infos et inscriptions journeedetecontee@gmail.com

06.47.72.29.85. Repli à la salle polyvalente en cas de mauvais temps.

salle polyvalente

Solignac-sous-Roche 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 72 29 85

A summer day of storytelling for all. As part of the Konsl’diz festival. Information and registration: journeedetecontee@gmail.com

06.47.72.29.85. Back-up at the Salle polyvalente in case of bad weather.

Erzählter Sommertag, der den Geschichten auf Spaziergängen für alle gewidmet ist. Im Rahmen des Festivals Konsl’diz. Infos und Anmeldungen: journeedetecontee@gmail.com

06.47.72.29.85. Bei schlechtem Wetter Ausweichen in die Mehrzweckhalle.

Una giornata estiva di narrazione per tutti. Nell’ambito del festival Konsl’diz. Informazioni e prenotazioni: journeedetecontee@gmail.com

06.47.72.29.85. In caso di maltempo, il programma si svolge presso la Salle polyvalente.

Una jornada estival de cuentacuentos para todos los públicos. En el marco del festival Konsl’diz. Información y reservas: journeedetecontee@gmail.com

06.47.72.29.85. Reserva en la Sala Polivalente en caso de mal tiempo.

