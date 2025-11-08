Journée Détente à l’Étang du Pointet

Envie d’un moment nature et convivial ?

L’Association de Pêche du Pointet de Chambérat vous invite à une Journée Détente à l’Étang du Pointet !

Chambérat 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 38 81 59 claudinesanchez03@gmail.com

English :

Looking for a friendly, natural day out?

The Association de Pêche du Pointet de Chambérat invites you to a Relaxation Day at the Étang du Pointet!

German :

Lust auf einen geselligen Moment in der Natur?

Die Association de Pêche du Pointet in Chambérat lädt Sie zu einem entspannten Tag am Étang du Pointet ein!

Italiano :

Cercate una giornata conviviale all’aria aperta?

L’Associazione di pesca del Pointet a Chambérat vi invita a una giornata di relax all’Étang du Pointet!

Espanol :

¿Le apetece pasar un día agradable al aire libre?

La Asociación de Pesca del Pointet en Chambérat le invita a una jornada de relajación en el Étang du Pointet

