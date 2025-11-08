Journée Détente à l’Étang du Pointet Chambérat
Chambérat Allier
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-08 17:00:00
2025-11-08
Envie d’un moment nature et convivial ?
L’Association de Pêche du Pointet de Chambérat vous invite à une Journée Détente à l’Étang du Pointet !
Chambérat 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 38 81 59 claudinesanchez03@gmail.com
English :
Looking for a friendly, natural day out?
The Association de Pêche du Pointet de Chambérat invites you to a Relaxation Day at the Étang du Pointet!
German :
Lust auf einen geselligen Moment in der Natur?
Die Association de Pêche du Pointet in Chambérat lädt Sie zu einem entspannten Tag am Étang du Pointet ein!
Italiano :
Cercate una giornata conviviale all’aria aperta?
L’Associazione di pesca del Pointet a Chambérat vi invita a una giornata di relax all’Étang du Pointet!
Espanol :
¿Le apetece pasar un día agradable al aire libre?
La Asociación de Pesca del Pointet en Chambérat le invita a una jornada de relajación en el Étang du Pointet
L'événement Journée Détente à l'Étang du Pointet Chambérat a été mis à jour le 2025-10-23