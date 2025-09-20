Journée détente à Noyant la Gravoyère Pause Solid’Erdre Vallons-de-l’Erdre

1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Une journée pour se retrouver et passer un moment convivial !

La Pause Solid’Erdre propose une journée détente au Parc St-Blaise et ses alentours, pour se rafraîchir au bord de l’eau dans un cadre bucolique, pour marcher sur des chemins ombragés, ou pour visiter la Mine bleue, le château des Forges, la mine de fer …

Inscription obligatoire avant le 05 septembre au 06 41 75 42 32 ou pausesoliderdre.440@secours-catholique.org .

1 Rue de la Garenne Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 41 75 42 32 pausesoliderdre.440@secours-catholique.org

English :

A day to get together and spend some quality time!

German :

Ein Tag, um sich zu treffen und eine gesellige Zeit zu verbringen!

Italiano :

È un giorno per stare insieme e trascorrere del tempo di qualità!

Espanol :

Es un día para reunirse y pasar un rato agradable

