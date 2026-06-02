Dompcevrin

Journée détente

Dompcevrin Meuse

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-02 11:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

JOURNEE DETENTE le jeudi 2 juillet 2026 A la salle des fétes de DOMPCEVRIN

REPBAS FROID

N’oubliez pas votre verre, votre boisson, Vos couverts et votre assiette. Tarif 12 euros apéritif et café offert.

nscription auprés de Marie Louise FLOREMONT tél 06 36 66 32 32 a la salle le jeudi aprés-midi OU Danielle DUMANOIT tél. 06 73 89 78 49Tout public

12 .

Dompcevrin 55300 Meuse Grand Est +33 6 73 89 78 49

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English :

RELAXING DAY Thursday, July 2, 2026 At the Salle des Fétes in DOMPCEVRIN

COLD MEAL

Don’t forget your glass, your drink, your cutlery and your plate. Price: 12 euros with complimentary aperitif and coffee.

please register with Marie Louise FLOREMONT tel 06 36 66 32 32 at the hall on Thursday afternoons OR Danielle DUMANOIT tel. 06 73 89 78 49

L’événement Journée détente Dompcevrin a été mis à jour le 2026-06-02 par OT COEUR DE LORRAINE