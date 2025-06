JOURNÉE DÉTENTE DU TAMBOURIN VIOLS LE FORT – Viols-le-Fort 29 juin 2025 07:00

Hérault

JOURNÉE DÉTENTE DU TAMBOURIN VIOLS LE FORT Viols-le-Fort Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Comme lors de chaque saison, le club de tambourin organise sa traditionnelle journée détente

Repas 13h30

Menu 18€ (enfant moins de 12 ans: 9€)

Moules

Macaronade

Fromage

Glace

Vin -café

Pain

15h concours de pétanque .

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie +33 6 08 17 78 92

English :

As it does every season, the tambourine club organizes its traditional relaxation day

German :

Wie in jeder Saison organisiert der Tamburin-Club seinen traditionellen Entspannungstag

Italiano :

Come ogni stagione, il club di tamburello organizza la sua tradizionale giornata di relax

Espanol :

Como cada temporada, el club de la pandereta organiza su tradicional jornada de relajación

