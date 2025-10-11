Journée détente et bien-être à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence
Samedi 11 octobre 2025 de 10h à 17h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 17:00:00
2025-10-11
Préparez-vous pour une journée détente et bien-être samedi 11 octobre de 10h00 à 17h00 à Saint-Rémy-de-Provence.
Accordez-vous une parenthèse pour vous ressourcer à Saint-Rémy-de-Provence.
Le samedi 11 octobre rendez-vous pour une journée détente et bien-être avec un repas végétarien et les boissons. Au programme
– Atelier naturopathie,
– Méditation,
– Détente,
– Tisane,
– Relaxation…
Renseignements et inscriptions par téléphone ou par mail .
Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 03 15 28 masanteaunaturel@gmx.fr
English :
Get ready for a day of relaxation and wellness on Saturday, 11 October, from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. in Saint-Rémy-de-Provence.
German :
Machen Sie sich bereit für einen Tag voller Entspannung und Wellness am Samstag, den 11. Oktober, von 10:00 bis 17:00 Uhr in Saint-Rémy-de-Provence.
Italiano :
Preparatevi a una giornata di relax e benessere sabato 11 ottobre dalle 10 alle 17 a Saint-Rémy-de-Provence.
Espanol :
Prepárese para una jornada de relajación y bienestar el sábado 11 de octubre de 10.00 a 17.00 horas en Saint-Rémy-de-Provence.
