Journée détente et bien-être à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 11 octobre 2025 de 10h à 17h. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Préparez-vous pour une journée détente et bien-être samedi 11 octobre de 10h00 à 17h00 à Saint-Rémy-de-Provence.

Accordez-vous une parenthèse pour vous ressourcer à Saint-Rémy-de-Provence.



Le samedi 11 octobre rendez-vous pour une journée détente et bien-être avec un repas végétarien et les boissons. Au programme

– Atelier naturopathie,

– Méditation,

– Détente,

– Tisane,

– Relaxation…



Renseignements et inscriptions par téléphone ou par mail .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 03 15 28 masanteaunaturel@gmx.fr

English :

Get ready for a day of relaxation and wellness on Saturday, 11 October, from 10:00 a.m. to 5:00 p.m. in Saint-Rémy-de-Provence.

German :

Machen Sie sich bereit für einen Tag voller Entspannung und Wellness am Samstag, den 11. Oktober, von 10:00 bis 17:00 Uhr in Saint-Rémy-de-Provence.

Italiano :

Preparatevi a una giornata di relax e benessere sabato 11 ottobre dalle 10 alle 17 a Saint-Rémy-de-Provence.

Espanol :

Prepárese para una jornada de relajación y bienestar el sábado 11 de octubre de 10.00 a 17.00 horas en Saint-Rémy-de-Provence.

