Journée détente et création Macaye
Journée détente et création Macaye samedi 27 juin 2026.
Macaye
Journée détente et création
425 Garateko Bidea Macaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Offrez-vous une journée pour vous ressourcer, créer et profiter de la nature dans la joie et la simplicité.
Au programme yoga, land art, mouvement libre et balade.
Matin accueil café et le midi repas style auberge espagnole.
8 à 10 personnes maximum sur réservation. .
425 Garateko Bidea Macaye 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 98 80 96
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English : Journée détente et création
L’événement Journée détente et création Macaye a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque