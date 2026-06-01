Macaye

Journée détente et création

425 Garateko Bidea Macaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Offrez-vous une journée pour vous ressourcer, créer et profiter de la nature dans la joie et la simplicité.

Au programme yoga, land art, mouvement libre et balade.

Matin accueil café et le midi repas style auberge espagnole.

8 à 10 personnes maximum sur réservation. .

425 Garateko Bidea Macaye 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 98 80 96

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English : Journée détente et création

L’événement Journée détente et création Macaye a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque