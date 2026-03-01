Journée détente randonnées Foyer Fustérouau

Journée détente randonnées

Venez profiter d’une journée détente au grand air avec RAVA, qui organise une belle sortie randonnée.

Accueil café à 8h30 au foyer.

Deux parcours au choix

Randonnée pédestre (10 km)

Randonnée équestre & VTT (20 km)

Après l’effort, partagez un délicieux repas

– Soupe de légumes

– Hachis parmentier

– Salade & fromage

– Profiterole

– Café et vin compris

Merci d’amener vos couverts et assiettes à soupe.

Une belle occasion de profiter de la nature, de partager un moment convivial et de découvrir la région autrement !

Foyer FUSTEROUAU Fustérouau 32400 Gers Occitanie +33 6 50 41 36 45 acandaou@gmail.com

English :

Come and enjoy a relaxing day in the fresh air with RAVA, who are organizing a great hiking outing.

Coffee welcome at 8:30 am in the foyer.

Choice of two routes:

Hiking (10 km)

Horse riding & mountain biking (20 km)

After the effort, enjoy a delicious meal:

– Vegetable soup

– Shepherd’s pie

– Salad & cheese

– Profiterole

– Coffee and wine included

Please bring your own cutlery and soup plates.

A great opportunity to enjoy nature, share a convivial moment and discover the region in a different way!

