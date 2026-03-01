Journée détente randonnées Foyer Fustérouau
Journée détente randonnées Foyer Fustérouau dimanche 8 mars 2026.
Journée détente randonnées
Foyer FUSTEROUAU Fustérouau Gers
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 08:30:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Venez profiter d’une journée détente au grand air avec RAVA, qui organise une belle sortie randonnée.
Accueil café à 8h30 au foyer.
Deux parcours au choix
Randonnée pédestre (10 km)
Randonnée équestre & VTT (20 km)
Après l’effort, partagez un délicieux repas
– Soupe de légumes
– Hachis parmentier
– Salade & fromage
– Profiterole
– Café et vin compris
Merci d’amener vos couverts et assiettes à soupe.
Une belle occasion de profiter de la nature, de partager un moment convivial et de découvrir la région autrement !
Foyer FUSTEROUAU Fustérouau 32400 Gers Occitanie +33 6 50 41 36 45 acandaou@gmail.com
English :
Come and enjoy a relaxing day in the fresh air with RAVA, who are organizing a great hiking outing.
Coffee welcome at 8:30 am in the foyer.
Choice of two routes:
Hiking (10 km)
Horse riding & mountain biking (20 km)
After the effort, enjoy a delicious meal:
– Vegetable soup
– Shepherd’s pie
– Salad & cheese
– Profiterole
– Coffee and wine included
Please bring your own cutlery and soup plates.
A great opportunity to enjoy nature, share a convivial moment and discover the region in a different way!
L’événement Journée détente randonnées Fustérouau a été mis à jour le 2026-03-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65